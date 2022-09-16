SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde (2) Güncel Haberler Şanghay İşbirliği Örgütü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşılanması Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'in karşılanması Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un karşılanması Belarus Cumhurbaşkanı... Şanghay İşbirliği Örgütü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşılanması Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'in karşılanması Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un karşılanması Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun karşılanması İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin karşılanması Toplu fotoğraf çekimi SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanları toplantısı için zirvenin düzenlendiği kongre merkezine geldi. (2) Kaynak: AA / Güncel Şanghay İşbirliği Örgütü Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Güncel Haberler

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