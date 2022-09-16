SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde (2)
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Şanghay İşbirliği Örgütü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşılanması Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'in karşılanması Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un karşılanması Belarus Cumhurbaşkanı...
Şanghay İşbirliği Örgütü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşılanması
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'in karşılanması
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un karşılanması
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun karşılanması
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin karşılanması
Toplu fotoğraf çekimi SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanları toplantısı için zirvenin düzenlendiği kongre merkezine geldi.
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