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SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde (2)

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Şanghay İşbirliği Örgütü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşılanması Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'in karşılanması Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un karşılanması Belarus Cumhurbaşkanı...

Şanghay İşbirliği Örgütü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşılanması

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'in karşılanması

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un karşılanması

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun karşılanması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin karşılanması

Toplu fotoğraf çekimi SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanları toplantısı için zirvenin düzenlendiği kongre merkezine geldi.

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Kaynak: AA / Güncel

Şanghay İşbirliği Örgütü Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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