SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü. Kaynak: AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Xi Jinping Güncel Haberler

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