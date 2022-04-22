Şemdinli Seyir Tepesi'nde peyzaj çalışmaları başladı - Haberler

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Şemdinli Seyir Tepesi'nde peyzaj çalışmaları başladı

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Şemdinli Seyir Tepesi'nde peyzaj çalışmaları başladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Seyir Tepesi'nde havaların ısınmasıyla peyzaj çalışmalarına başlanıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Seyir Tepesi'nde havaların ısınmasıyla peyzaj çalışmalarına başlanıldı.

İlçedeki 1450 rakımlı Efkar Dağı'nın zirvesinde hayata geçirilecek proje kapsamında Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşillendirme ve peyzaj çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, Seyir Tepesi'ndeki çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Saklı, burada yaptığı açıklamada, belediyenin en önemli projelerinden biri olan Seyir Tepesi'nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Toros Dağları, Hakkari, Güncel, Haberler

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