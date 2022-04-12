Şemdinli Kaymakamı Tugay, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Haberler

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Şemdinli Kaymakamı Tugay, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Şemdinli Kaymakamı Tugay, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammed Tugay, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammed Tugay, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Öğretmenevinde şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programı, Müftü Rıdvan Şahin'in okuduğu duayla başladı.

Kaymakam Tugay, programda yaptığı konuşmada, ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Tugay, "Sizler en değerli yakınlarınızı bu vatan için, millet için, bu toprak için feda ettiniz. Sizler için ne yapsak azdır. Devletin tüm kurumlarıyla şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Hakkari, Müftü, Şehit, Güncel, Haberler

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