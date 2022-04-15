Şemdinli Kaymakamı Tugay, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Tugay, ilçedeki öğretmenler evinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın zirvede olduğu bir ay olduğunu söyledi.

Herkesin ramazan ayını tebrik eden Tugay, "Birlik ve beraberliklerin daha da pekiştiği bu mübarek ayda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

İftara İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin ve kurum müdürleri de katıldı.