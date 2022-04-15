Şemdinli Kaymakamı Tugay'dan aile ziyareti

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, ramazan ayı dolayısıyla ilçede ev ziyaretlerinde bulunuyor.

Kaymakam Tugay, beraberindekilerle Karşıyaka Mahallesi'nde Aysal ailesine misafir oldu.

Aile bireyleriyle sohbet eden Tugay, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Vatandaşlar da Tugay ve beraberindekilere teşekkür etti.