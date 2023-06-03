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Şemdinli Kaymakamı Ateş Vatandaşları Ziyaret Etti

Şemdinli Kaymakamı Ateş Vatandaşları Ziyaret Etti

Güncel Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, vatandaşların taleplerini dinlemek için hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Ateş, şehit ve gazi ailelerini de ziyaret ederek desteklerini iletti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçede hane ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Ateş, eşi Cansu Ateş ile beraber şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Ateş, daha sonra sosyal ekonomik destek hizmeti alan ailelere evlerinde konuk oldu.

Kaymakam Ateş, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile gönül bağımız kuvvetlidir, ihtiyacınız olduğunda her zaman yanınızdayız. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz." dedi.

Nehri Albalık Tesisi ve Kayme Sarayı'nı gezen Ateş, Bağlar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Cansu Ateş Hakkari Güncel Haberler

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