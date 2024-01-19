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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti

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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Şapatan Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle bir araya gelerek bölgede incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ateş, askerlerle sohbet ederek görevlerinde başarı diledi.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Şapatan Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle bir araya gelen Ateş, bölgede incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Askerlerle sohbet eden Ateş, görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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