Şemdinli Kaymakamı Ateş, üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri evlerinde ziyaret etti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üniversiteye sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini evlerinde ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üniversiteye sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Ateş, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve öğretmenlerle evlerine gittiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu, test kitabı hediye etti.

Daha sonra kurum amirleriyle Altınsu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin düzenlediği resim sergisine katılan Ateş, resimleri inceledi, öğrencilerle sohbet etti.