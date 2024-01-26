Üye Girişi
Haberler

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Ateş, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek en güzel kareleri seçmeye çalıştı.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Ateş, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" başlıklı fotoğrafını seçen Ateş, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" ile Murat Kula'nın "Filistin'e destek", sporda da Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı karesine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan imzalı "Adı: Enkaz" adlı fotoğrafı oylayan Ateş, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" ve Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarını tercih etti.

Oylamada bir birinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Ateş, "Özellikle deprem fotoğrafları içimizde bir burukluk bıraktı. Orada yaşanan sıkıntıları hepimiz hatırlıyoruz. Fotoğraflara oy verirken o günleri tekrar yaşadık. Tüm kategorilerdeki fotoğrafları inceledik. En güzel kareleri seçmeye çalıştık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Deprem Gazze Spor Umut Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu, oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti! Sacha Boey gitti mi? SON DURUM! Sacha Boey Bayern Münih'e mi transfer oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek annesi kimdir, Feyza neden peruk takıyor? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, saat kaçta? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? 27 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Amsterdam'da neler yapılır? Amsterdam'da ne kadar harcanır, ne yenir? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title