Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Ateş, çocukların her konuda donanımlı olarak yetişmeleri gerektiğini söyledi.

Çocukların kişiliklerinin oluşmaya başladığı dönemde Kur'an-ı Kerim'le tanıştırmanın, milli, manevi ve kültürel değerleri paylaşmanın çok önemli olduğunu belirten Ateş, "Sağlam temelle yetişen çocuklar gelecekte çok daha iyi yerlere gelmektedirler." dedi.

Kaymakam Ateş'e Şemdinli Müftüsü Rıdvan Şahin de eşlik etti.