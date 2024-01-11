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Şemdinli kara yolunda kara saplanan 18 araç ve içindekiler kurtarıldı

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Yüksekova'da başlayan yoğun kar yağışı sonucu Şemdinli kara yolunda 18 araç kara saplandı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla araçlar ve içindekiler kurtarıldı.

Şemdinli kara yolunda kara saplanan 18 araç ve içindekiler, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yüksekova'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova- Şemdinli kara yolunda 18 araç kara saplandı. Araçtakiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye, Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova 117. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla araçlar ile içindekiler kurtarılırken, ulaşıma kapanan yol da yeniden açıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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