Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı Binası Boşaltıldı, Yerine Gençlik Merkezi Yapılacak

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi merkezinde bulunan ve terör örgütü PKK'nın 41 yıl önce ilk silahlı eylemine uğrayan İlçe Jandarma Komutanlığı binası, alınan kararla boşaltıldı. 57 yıl boyunca ilçenin güvenliğini sağlayan jandarmanın hizmet binası olarak kullanılan 3 katlı yapı, hazırlanan projeyle yıkılıp, yerine 5 katlı gençlik merkezi yapılacak.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı, İran ve Irak'a sınırı bulunan Şemdinli'de heyecan yarattı. Şemdinli ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve ilki 15 Ağustos 1984, ikincisi de 11 Eylül 2011'de terör örgütünün düzenlediği iki saldırı ile gündeme gelen Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'nın binası fiziki durum, konum ve günün şartlarına cevap vermediği gerekçesi ile 7 ay önce boşaltıldı. 57 yıl boyunca ilçenin güvenliğini sağlayan jandarmanın 3 katlı hizmet binasının yıkımına başlandı. Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen yerin gençlik merkezine dönüştürülmesi için de Hakkari Valisi Ali Çelik ile birlikte çalışmalara başladıklarını anlattı.

Belediye Başkanı Şakar, girişimler sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilen 5 dönümlük alana 5 katlı modern bir gençlik merkezi yapılacağını belirterek, "Hakkari Valimiz ile birlikte Ankara'ya Milli Savunma Bakanlığı'na gittik, durumu anlattık. Şemdinli'de yaşayan gençlerin beklentilerini, vatandaşların ihtiyaçlarını söyledik. Gençlik merkezine duyulan ihtiyaçtan söz ettik. Milli Savunma Bakanımızı da bu konuda bizleri kırmayarak yeri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis etti. Proje çalışmasını ise yaptık. Burada yapılacak gençlik merkezi projesinin maliyeti yaklaşık 130 milyon olacak. Şemdinli için büyük bir proje. Milli Savunma Bakanlığı'na ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.