Şemdinli'de yaylalardan toplanan uçkun ilgi görüyor
AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbahar mevsimiyle dağların yüksek kesimlerinde yetişen uçkun ilgi görüyor.
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbahar mevsimiyle dağların yüksek kesimlerinde yetişen uçkun ilgi görüyor.
Kırsal kesimlerde köylüler tarafından toplanan uçkun, ilçe merkezinde kilogramı 10 liradan satışa sunuluyor.
Dağda uçkun toplayan Hüseyin Öztürk, birçok hastalığa iyi gelen uçkunları ilçe merkezinde sattıklarını belirtti.
AA / Sıraç Karadeniz - Güncel