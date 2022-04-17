Şemdinli'de yaylalardan toplanan uçkun ilgi görüyor - Haberler

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Şemdinli'de yaylalardan toplanan uçkun ilgi görüyor

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Şemdinli'de yaylalardan toplanan uçkun ilgi görüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbahar mevsimiyle dağların yüksek kesimlerinde yetişen uçkun ilgi görüyor.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbahar mevsimiyle dağların yüksek kesimlerinde yetişen uçkun ilgi görüyor.

Kırsal kesimlerde köylüler tarafından toplanan uçkun, ilçe merkezinde kilogramı 10 liradan satışa sunuluyor.

Dağda uçkun toplayan Hüseyin Öztürk, birçok hastalığa iyi gelen uçkunları ilçe merkezinde sattıklarını belirtti.

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

İlkbahar, Hakkari, Güncel, Haberler

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