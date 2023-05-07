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Şemdinli'de vatandaşlar imece usulüyle bağlarını temizliyor

Şemdinli'de vatandaşlar imece usulüyle bağlarını temizliyor

Güncel Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde baharın gelmesiyle vatandaşlar, bağları imece usulüyle temizliyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde baharın gelmesiyle vatandaşlar, bağları imece usulüyle temizliyor.

Sabah erken saatlerde ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan bağlara giden vatandaşlar, birbirlerine yardım ederek ağaçlarını buduyor, temizlik yapıyor.

Hummalı çalışmanın başlatıldığı ilçede vatandaşlar, elde ettikleri üzümleri satarak gelir elde ediyor.

Vatandaşlardan Sefer Fırat, imece usulüyle bağları temizlediklerini belirterek, bu çalışmanın yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Hakkari Güncel Haberler

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