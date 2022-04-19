Şemdinli'de vahşi depolama alanındaki çöpler Yüksekova'ya götürülüyor

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'de katı atık sorunun ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında Şemdinli ilçesindeki çöplerin Yüksekova'ya taşınmasına başlandı.

Hakkari'de çöp sorunun çözülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce "Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi" projesi hayata geçiriliyor.

Bu proje kapsamında Şemdinli'deki vahşi depolama alanlarındaki çöpler, yüklenici firma tarafından Yüksekova'ya taşınıyor

Şemdinli Belediye başkanı Tahir Saklı, il genelinde çöplerin değerlendirilmesi ve ayrıştırılması için Yeniköprü bölgesinde "Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi" projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Projenin bu yıl faaliyete geçeceğini anlatan Saklı, "Çöpler ayrıştırılıp dönüştürülecek fakat şimdi katı atık bölgesindeki çalışmalar bitmediği için Şemdinli'deki çöpler Yüksekova'daki çöp depolama alanına taşınacak. Daha sonra tamamlanacak katı atık tesisine getirilecek. Bu bölge için çok önemli bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.