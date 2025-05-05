Şemdinli'de Şiddetli Fırtına Köyü Harabeye Çevirdi

Şiddetli fırtına Şemdinli'de bir köyü harabeye çevirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına, Günyazı köyünde büyük hasara yol açtı.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Şemdinli ilçesinde fırtına ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünde şiddetli fırtına nedeniyle evlerin ve odunlukların çatıları uçarken, birçok ağaç da zarar gördü. Sabah saatlerinde uyanan köy sakinleri, yaşanan felaket karşısında dehşete kapıldıklarını belirterek acil yardım talebinde bulundular.