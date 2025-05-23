Şemdinli'de Servis Minibüsü Kazası: 14 Yaralı

Şemdinli'de Servis Minibüsü Kazası: 14 Yaralı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, liselileri taşıyan bir servis minibüsü virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 13'ü öğrenci toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde liselileri taşıyan servis minibüsünün takla attığı kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kaymakamlık Çeşmesi yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında köylerden aldığı öğrencileri ilçe merkezine götüren servis minibüsü, virajlı yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada şoför ile 13 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Belediye Başkanı Fahri Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, hastaneye gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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