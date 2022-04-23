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Şemdinli'de sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Şemdinli'de sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağlık personelleri, İlçe Devlet Hastanesi'nce düzenlenen iftarda buluştu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağlık personelleri, İlçe Devlet Hastanesi'nce düzenlenen iftarda buluştu.

İftar programına Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ercan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Azat Keskin ve Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran katıldı.

Sağlık çalışanları ile iftar yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ercan, "Pandemi sürecinin kahramanları, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. Ne yaparsak yapalım onlara hakkımızı ödeyemeyiz. Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz" dedi.

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Haberler

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