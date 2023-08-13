Şemdinli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu.

Öğlen saatlerinde ilçeye 4 kilometre uzakta bulunan Altunsu köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar Şemdinli Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğünün ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler rüzgardan dolayı yangına müdahalede zorlanırken vatandaşlar da yardım etti. Yangın ekipler tarafından 4 saatte kontrol altına alındı, alanda çok sayıda ağaç hasar gördü. Vatandaşlar yangına zorlu mücadele veren ekiplere teşekkür etti. - HAKKARİ