Şemdinli'de öğrenciler sergi düzenledi
Güncel Haberler
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince yıl sonu sergisi düzenlendi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince yıl sonu sergisi düzenlendi.
Mesleki eğitim programına kayıtlı işletmelerdeki öğrenciler, hazırladıkları eserleri belediye bahçesinde davetlilerin beğenisine sundu.
Sergiyi gezen Kaymakam Ali Ekber Ateş, öğrencileri kutladı, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel