Şemdinli'de Minibüsün Üzerine Kaya Düştü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol çalışmaları sırasında seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. Olayda minibüste hasar meydana gelirken, yol kısa süreliğine kapanarak uzun araç kuyruğuna neden oldu.
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yol çalışmaları sırasında seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. Minibüste hasar oluştu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Şemdinli- Derecik kara yolunun 18'inci kilometresindeki Yaylapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Yol genişletme çalışmaları sırasında, hareket halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. İçinde 5 kişinin bulunduğu ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 LB 961 plakalı minibüste hasar oluştu. Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yolun temizlenmesinden sonra kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Haber: Azer DEMİR- Mehmet ÖZKAN/ŞEMDİNLİ (Hakkari),