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Şemdinli'de Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Konser Verdi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu tarafından verilen konserde marşlar ve türküler seslendirildi. Kaymakam, komutanlar, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı konserde öğrenciler de sahneye çıkarak şarkılar söyledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.

Kapalı Spor Salonundaki konsere, kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yücel Yılmaz, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Marşlar ve türküler seslendiren bandoya, dinleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

Bando şefinin davetiyle sahneye çıkan öğrenciler de şarkılar seslendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Şemdinli Hakkari Malatya Ordu Müzik Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

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