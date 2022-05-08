Şemdinli'de kışın üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlıdan birinin cesedine ulaşıldı

Şemdinli ilçesinin İran sınırında, kışın üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen 3 İranlıdan birinin cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Tekeli köyü Tanyolu mezrasındaki bir vadide kışın sınırı geçerken çığ altında kaldıkları iddia edilen İran uyruklu 3 kişinin bulunması için arama çalışması, bölgede havaların ısınıp karların erimesiyle başlatıldı.

AFAD, İl Özel İdaresi, belediye ekipleri, jandarma, asker ve güvenlik korucuları bölgede zorlu arazi şartlarına rağmen iş makinelerinin desteğiyle çalışma yürüttü.

Köy sakinleri ile kayıp kişilerin yakınlarının da destek verdiği çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Diğer iki kişinin de bulunması için bölgede çalışmalar devam ediyor.