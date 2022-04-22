Şemdinli'de "Kayıp Hayatlar" tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler

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Şemdinli'de "Kayıp Hayatlar" tiyatro oyunu sahnelendi

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Şemdinli'de 'Kayıp Hayatlar' tiyatro oyunu sahnelendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tiyatro Topluluğunca "Kayıp Hayatlar" oyunu sahnelendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tiyatro Topluluğunca "Kayıp Hayatlar" oyunu sahnelendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, programda yaptığı konuşmada, ilçede tarihi ve kültürel etkinliklere çok önem verdiklerini belirterek, tiyatro topluluğuna teşekkür etti.

Oyunu Gençlik Merkezi İl Müdürü Şemsettin Uçar, Gençlik Merkezleri Müdürü Nevzat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Şemdinli Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Doğan da izledi.

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Şemdinli, Hakkari, gençlik, Tiyatro, Güncel, Haberler

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