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Şemdinli'de Karadeniz'i aratmayan görüntüler

Güncel Haberler

Şemdinli'de Karadeniz'i aratmayan görüntüler Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahar mevsimiyle yeşile bürünen doğa, Karadeniz Bölgesini aratmıyor.

Şemdinli'de Karadeniz'i aratmayan görüntüler

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahar mevsimiyle yeşile bürünen doğa, Karadeniz Bölgesini aratmıyor.

Bölgede çetin geçen kış mevsiminden sonra Şemdinli ilçesi baharla birlikte renk cümbüşüne büründü. Hakkari bölgesinde en çok yeşilliğe sahip olan Şemdinli ilçesi, bugünlerde güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçenin her tarafı yeşile bürünürken, yolların her iki tarafını saran ağaçlar ise oluşturdukları görüntülerle Karadeniz'i aratmıyor.

Bölgenin güzelliklerini fotoğraflayan gazeteci Ali Yiğit, "Bugün Şemdinli bölgesindeyiz. Baharın güzelliğini Şemdinli'de yaşayacaksınız. Bizde Derya köyünde bulunan o yeşilliği ve yolların etrafını saran ağaçların güzelliğini fotoğrafladık. Muazzam bir güzellik var. Şemdinli ilçesi şu an Karadeniz Bölgesini aratmıyor" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

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