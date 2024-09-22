Şemdinli'de Kamyonet Çarpmasıyla Ağır Yaralanan Kadın Hastaneye Sevk Edildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ferizat Uysal (60) ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Çevre Caddesi'ndeki Fedzende Uysal Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Ferizat Uysal'a çarptı. Uysal ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahale sonrası Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uysal, buradan da Van'a sevk edildi. Kazanın ardından kaçan sürücü, polis tarafından yakalanıp. Gözaltına alındı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kazanın ardından uzaklaştığı, çevredekilerin kadının yardımına koştuğu görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.