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Şemdinli'de Devlet Hastanesinde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şemdinli'de Devlet Hastanesinde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 7.3 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikatta, sağlık ekipleri hastaları kısa sürede tahliye etti. Hastane Başhekimi, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devlet hastanesinde deprem tatbikatı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin katımıyla tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği Günyazı köyünde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremle hastanede çökme yaşandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede hastaları tahliye etmeyi başardı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Duygu Arslan, her zaman afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Arslan, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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