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Şemdinli'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Şemdinli'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Güncel Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan sportif etkinliklerde dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Öğrencileri tebrik eden Ateş, "Gençler bizim geleceğimizdir. Gençlerin sporla daha çok ilgilenmesi için ilçede sportif faaliyetleri artıracağız." dedi.

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Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

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