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Şemdinli'de çıkan orman yangını korkuttu

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangını korku ve endişe yarattı. Altunsu köyünde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Şemdinli'de çıkan orman yangını korkuttu

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu.

Öğlen saatlerinde ilçeye 4 kilometre uzakta bulunan Altunsu köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar Şemdinli Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğünün ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler rüzgardan dolayı yangına müdahalede zorlanırken vatandaşlar da yardım etti. Yangın ekipler tarafından 4 saatte kontrol altına alındı, alanda çok sayıda ağaç hasar gördü. Vatandaşlar yangına zorlu mücadele veren ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

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