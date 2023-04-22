Şemdinli'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Çalışkanlar köyünde ağaca çıkan kedinin inemediğini gören vatandaşlar, durumu Şemdinli Belediyesine illetti.
Bunun üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları kediyi kurtardı.
Vatandaşlar, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel