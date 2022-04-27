Şemdinli'de 42 çiftçiye 9 ton buğday tohumu verildi - Haberler

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Şemdinli'de 42 çiftçiye 9 ton buğday tohumu verildi

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Şemdinli'de 42 çiftçiye 9 ton buğday tohumu verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 9 ton buğday tohumu dağıtıldı.

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 9 ton buğday tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, proje kapsamında 42 çiftçiye yüzde 75 hibeli verim kabiliyeti yüksek 9 ton buğday tohumu teslim edildi.

Tohumların yaklaşık 450 dekar alanda ekimi gerçekleştirilecek.

Proje hedefinin buğday üretiminin yeniden artırılması, yüksek verim alınması ve münavebe tarımının uygulanması olduğu bildirdi.

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Şemdinli, Hakkari, Buğday, Tarım, Güncel, Haberler

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