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Şemdinli'de 32 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dolayı hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan 22 yaşındaki D.K. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Şemdinli ilçesinde çalışma yürüten ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan 22 yaşındaki D.K'yi gözaltına aldı.

D.K, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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