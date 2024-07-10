Şemdinli'de 23 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan operasyonda, atla getirilen iki çuvalda 23 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, İran sınırında uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Hudut birlikleriyle koordineli düzenlenen operasyonda, atla getirilen iki çuvalda 23 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.K'nin işlemleri sürüyor.