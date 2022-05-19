Şemdinli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

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Şemdinli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Şemdinli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Program, ilçenin Merkez Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler, jimnastik ve dans gösterisi yaptı, şiirler okudu.

Yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Muhammet Tugay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Furkan Manav, Belediye Başkan vekili Zeki Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Şemdinli, gençlik, Güncel, Haberler

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