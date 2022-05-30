SEMBOLİK ASKERE GİDEMEYEN RECEP İÇİN 'ASKER KINASI' - Haberler

AVCILAR'da, başvuruda bulunmadığı için Genelkurmay Başkanlığı'nın geleneksel hale getirdiği 'Sembolik Askerlik' uygulamasından yararlanamayan, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli Recep Gündüz (21) için asker kınası yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın askere alınma yaşına gelen erkek engelliler için düzenlediği 1 günlük 'Sembolik Askerlik' uygulaması bu yıl da Türkiye genelinde çeşitli kışlalarda gerçekleşirken, Avcılar'da oturan Abdülselam ve Fevziye Gündüz çiftinin çocukları Recep, bu gururu başvuru yapılmadığı için yaşayamadı. Aileye, önümüzdeki yıl Recep'in 1 günlük sembolik askerlik yapabileceği bildirildi. Gündüz çifti, asker kıyafeti giyeceği için umutlanan Recep Gündüz'e, yakınlarını da davet ederek kına programı düzenledi. Cihangir Mahallesi'ndeki teras katta bulunan evde başlayan asker kınası, zaman zaman sokağa taştı. Davullu-zurnalı eğlenceye katılanlar, Recep'i bu mutlu anında yalnız bırakmadı.

Düzenlenen asker eğlencesi ile ilgili konuşan 9 çocuk annesi Fevziye Gündüz, 'Her gün 'Askere gideceğim, asker elbisesi giyeceğim' diyordu. Onu kırmamak için hazırlıklara başladık. Davetliler için çerez, meyve suyu ve kına aldık. Davul ve zurna da eklenince tam bir asker kınası oldu. En büyük bizim asker. Recep keşke sağlıklı olsa, 10 yıl gerçek askerlik yapabilseydi" dedi. Baba Abdülselam Gündüz ise, 'Eğlencesini güzel yaptık. Allah'a şükür yaptık oldu ve bitti. Bir düğün gibiydi" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel