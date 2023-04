SEMAVİ 3 DİNİN LİDERLERİ, HATAY'DA DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTI

HATAY'da 3 semavi dinin liderleri ve siyasiler, depremzedelerle birlikte iftar yaptı. İftar yemeğine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Beyoğlu Belediyesi, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımlar yaşanan Hatay'da, Kardeşlik Sofrası İftarı düzenledi. Ramazan, Paskalya ve Pesah bayramlarının 36 yılda bir denk geldiği ve üç semavi dinin mensuplarının da oruç tuttuğu bu özel ayda gerçekleştirilen iftara, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Keldani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Mgr. François Yakan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin ile onlarca ülkenin İstanbul başkonsolosu, siyasi parti temsilcileri, Beyoğlu protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve depremzedeler katıldı.

İLAHİLER OKUNDU, KARDEŞLİK MESAJI VERİLDİ

Duaların ardından ezan okunmasıyla birlikte katılımcılar iftar yaptı. Etkinlikte, 3 semavi dinin ilahileri okundu. İftar yemeğinde konuşan dini liderler, medeniyet kenti Hatay'dan barış ve kardeşlik mesajları verdi. Liderler, deprem felaketi nedeniyle duydukları üzüntüyü de dile getirdi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da deprem felaketinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop da depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi. Hatay'da cami, kilise ve sinagogun yan yana olduğunu belirten Şentop, dünyada çok az yerde mevcut bu durumun Anadolu medeniyetinin insana, hayata, dine bakışıyla alakalı müstesna tutumunun tezahürü olduğunu söyledi. Şentop, İşte bu tezahür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası ve kanunlarıyla da bir zemin olarak çerçevelenmiş ve onun içeriğinde farklı din, kültür, inanç mensubu herkes özgür bir şekilde, bir arada, kardeşçe ve barış içerisinde yaşayabilmektedir. Bu kutlu yerlerden birisi de esasen Kudüs'tür. Kudüs sokaklarında gezerken gördüğümüz cami, sinagog ve kilisenin yan yana görüntüsü, bir dönem Filistin topraklarında da hiçbir zulmün, huzursuzluğun olmadığını, bugünlerde olanın aksine mukaddes günlerin huzur içerisinde yaşandığını bize hatırlatmaktadır. İnşallah Kudüs'teki bu huzur ortamının da yeniden sağlanması için dua ediyoruz dedi.

'ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

Bu yıl depremler nedeniyle ramazan ayını buruk geçirdiklerini belirten Şentop, oruç tutmanın farklı dini kitaplarda anlatılan önemine değindi. Şentop, Orucu vesile bilen, ramazan ayının müjdesine, neşesine, kıvancına icabet eden bütün kardeşlerimi kutluyorum. Orucun sırrına vakıf olup, sonsuzluk şöleniyle ruhlarını arındırıp, yüreklerini, akıllarını, bedenin bütün uzuvlarını günah kirlerinden kurtarıp özgürlüğe kavuşturmak için orucun gemisine binenleri kutluyorum. Hataylı kardeşlerime söylüyorum, kendi evlerinizin duvarlarına yaslanarak kurulduğunuz sahur ve iftar sofralarında buluşamamanın acısını taşıdığınızı, sofralarınızda sevdiklerinizin eksikliğinin acısını her an yaşadığınızı biliyorum. İnanıyorum ki, Rabbimiz bu tuttuğumuz oruç vesilesiyle sizleri Reyyan Kapısı'ndan geçenlerden eyleyecek. Sevdiklerinizle cennetin en mutena köşelerinde kurulan güzel sofralarda buluşturacaktır. Tarihte pek çok yıkıma uğrayıp yeniden ve daha güzel inşa edilen Hatay'ımız için inşallah bu yaşanan son büyük acı olur. Her milletten, inançtan insanların yüzlerce yıl boyunca birlikte ilmek ilmek inşa ettiği bu özel şehrimizin kaybı büyük olmuştur ama inşallah inanıyorum ki hep birlikte bütün çeşitliliğimiz ve zenginliğimizle Hatay'ımızı ve diğer şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz diye konuştu.