Semavere gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 tutuklama - Haberler

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Semavere gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Semavere gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 tutuklama

DENİZLİ'de polis, kargo şirketiyle gönderilen semaver içine gizlenmiş 160 gram metamfetamin ele geçirirken, kargoyu almaya gelen 2 kişi gözaltına aldı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de polis, kargo şirketiyle gönderilen semaver içine gizlenmiş 160 gram metamfetamin ele geçirirken, kargoyu almaya gelen 2 kişi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye başka ilden kargoyla uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Cumartesi günü operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu bulunan kargoyu almaya gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Kargoyu açan polis ekipleri semaver içine gizlenmiş şekilde 160 gram metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Denizli, Polis, Güncel, Haberler

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