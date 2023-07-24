Semaver Hırsızı Kamerada

Bursa'da semaver ve kablo çalan bir şahıs, evin güvenlik kamerasına yakalandı. Ev sahipleri, evlerinin dağıldığını ve kabloların çalındığını fark etti. Hırsızın evden semaver ve kabloları çalarak kaçtığı görüntülerde yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.