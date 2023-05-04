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Selvi Kılıçdaroğlu Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu

Selvi Kılıçdaroğlu Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Seydişehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Seydişehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Selvi Kılıçdaroğlu, Seydişehir'de çilek tarlasında ve tekstil fabrikasında çalışan kadınlarla buluştu.

Daha sonra Değirmenci Mahallesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu mahalle halkının sorunlarını dinledi, çocuklara pamuk şekeri ve oyuncak dağıttı.

Ardından Boyalı Mahallesi'nde tarlada çalışan kadınlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, son olarak bir tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerle buluşarak destek istedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu "Emeğiyle toprağa, aşa, hayata değer katan kadınlar iyi ki varlar. Bahar ülkemizin her karışında hasretle bekleniyor. Beklenen o günler gelecek." ifadelerini kullandı.

Seydişehir ziyaretinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Konya CHP İl Başkanı Bekir Yaman, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Konya CHP milletvekili adayı Barış Bektaş, CHP Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel ve partililer Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Seydişehir Güncel Haberler

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