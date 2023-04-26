Selvi Kılıçdaroğlu, Çocukların "Beslenme Saati" Projesi İçin Van'da: "Amacımız Bunu Eninde Sonunda Bir Devlet Projesi Haline Getirmektir"

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Beslenme Saati' projesi kapsamında Van'a gelen Selvi Kılıçdaroğlu kadın ve çocuklarla buluştu. Selvi Kılıçdaroğlu, "Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak şeyler değil. Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu esas merkezi hükümetin sorumluluğudur. Yani bizim amacımız bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir" dedi. Beylikdüzü’nde 2022 yılında hayata geçirilen proje ile bugüne dek toplamda 172 bin 613 öğün yiyecek çocuklara ulaştırıldı.

İSHAK KARA

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Beslenme Saati' projesi kapsamında Van'a gelen Selvi Kılıçdaroğlu kadın ve çocuklarla buluştu. Selvi Kılıçdaroğlu, "Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak şeyler değil. Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu esas merkezi hükümetin sorumluluğudur. Yani bizim amacımız bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir" dedi. Beylikdüzü'nde 2022 yılında hayata geçirilen proje ile bugüne dek toplamda 172 bin 613 öğün yiyecek çocuklara ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçedeki her çocuğun en az bir öğün sağlıklı gıdaya erişebilmesi için hayata geçirdiği 'Beslenme Saati' projesi Türkiye'nin çeşitli illeri için örnek proje oldu ve yaşama geçirilmeye başlandı. Uygulama kapsamında toplamda bin 349 çocuğun beslenme çantaları Beylikdüzü Mutfak'ta hazırlanıyor. 5 ila 14 yaş arası çocukların günlük alması gereken kalori miktarının 500 ile 700 kalorisini karşılayan öğünler için diyetisyen ve gıda mühendislerinin de onayları alınıyor. Ebeveynler, belediyenin kurumsal logosunun bulunmadığı çantaları, on mahallede oluşturulan 16 ayrı dağıtım noktasından ücretsiz teslim alarak çocuklarına ulaştırıyor. 2022 yılında hayata geçirilen proje ile bugüne dek toplamda 172 bin 613 öğün yiyecek çocuklara ulaştırıldı.

Çocukların sağlık beslenmesini esas alan projenin bugünkü durağı Van oldu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bugün Van'a geldi.

ÇALIK: CHP İKTİDARINDA SOSYAL DEVLETİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİZ İNŞALLAH BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZA HİSSETTİRECEĞİZ

Kadın ve çocuklarla buluşulan etkinlikte Çalık, "Yoksulluk nedeniyle bazı çocuklar maalesef öğün atlamak zorunda kalıyor. Acıkmamak için su içen evlatlarımız var. Beslenme saatinde yanındaki arkadaşından utanan, beslenme anında çıkardığı gıdalara bakıp yutkunan çocuklarımız var. Beslenme saatlerinde öğretmeninden izin alıp dışarıda geçiren evlatlarımız var. CHP iktidarında sosyal devletin ne demek olduğunu biz inşallah bütün vatandaşlarımıza hissettireceğiz" diye konuştu. Her ailenin kendine yetebilen bir ekonomik düzeni olması için çalışacaklarını da aktaran Başkan Çalık, "Devletin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir verisini paylaşmak istiyorum. Yaklaşık Türkiye'de 10 milyon çocuk ilk ve orta öğretim kademesinde. Bu çocuklarımızın yaklaşık yüzde 25'i yani 2,5 milyon çocuk şartlı yardım eğitimiyle yardımıyla okula gidiyor" dedi.

"AMACIMIZ BİR DEVLET PROJESİ HALİNE GETİRMEKTİR"

Selvi Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

"Bunların temelinde de ücret eşitsizliği, herkesin hakkını hak ettiği şekilde alamaması, erişememesi var... Bunun yanında eğitimde eşitsizliği yaratıyor. Amacımız, konumuz beslenme olduğu için bu işin üzerinde duruyoruz ama bu durum anlattığım bütün konularla bağlantılıdır. Amacımız bunu en aza indirgemektir. Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak işler de değil. Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu esas merkezi hükümetin sorumluluğudur. Yani bizim amacımız bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir. Umarım en kısa sürede bu olacaktır. Bundan umutluyum. Sizler de umutlusunuz anladığım kadarıyla gelecek daha güzel olacak buna inanıyorum."

ENGELLİ RESSAMDAN KARAKALEM RESİM HEDİYESİ

Konuşmaların ardından engelli ressam Vedat Kiyat, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafına bakarak çizdiği bir karakalem resmi Selvi Kılıçdaroğlu'na hediye etti.

Beylikdüzü Belediyesi de çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.