Selvi Kılıçdaroğlu: 'Bugün, Çocuklarına Sağlıklı ve Uygun Koşullarda Et Almak İçin Yağmur Altında Bekleyen İzmirli Anneler ile Halkın Kasabı'nda...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir’de ucuz et alabilmek için kuyrukta bekleyen kadınlarla sohbet etti. Selvi Kılıçdaroğlu, “Bugün, çocuklarına sağlıklı ve uygun maddi koşullarda et ürünleri almak için yağmur altında bekleyen İzmirli anneler ile Halkın Kasabı’nda karşılaştım. Hepsinin duygusu yüreğimde” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir'de ucuz et alabilmek için kuyrukta bekleyen kadınlarla sohbet etti. Selvi Kılıçdaroğlu, "Bugün, çocuklarına sağlıklı ve uygun maddi koşullarda et ürünleri almak için yağmur altında bekleyen İzmirli anneler ile Halkın Kasabı'nda karşılaştım. Hepsinin duygusu yüreğimde" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün İzmir'de, ucuz et alabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halkın Kasabı'nın önünde kuyrukta bekleyen kadınlarla bir araya geldi. Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, et kuyruğundaki kadınlarla çekilen fotoğraflarıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:

"Bugün, çocuklarına sağlıklı ve uygun maddi koşullarda et ürünleri almak için yağmur altında bekleyen İzmirli anneler ile Halkın Kasabı'nda karşılaştım. Hepsinin duygusu yüreğimde. Onları rahatsız etmemek adına ziyaretimi kısa tuttum, hepsiyle sohbet etmeyi çok isterdim."