Selvi Kılıçdaroğlu: '12 Yıl Önce Yaşanan Depremden Bu Yana İnsanlarımız Bu Konteyner Gettosunda Yaşam Mücadelesi İçinde.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; “Burası Van Seyrantepe. 12 yıl önce yaşanan depremden bu yana insanlarımız bu konteyner gettosunda yaşam mücadelesi içinde. Çocukların durumunu anlatmaya dilim varmaz. İktidarı da muhalefeti de bu insanları unutmuş. Kemal Kılıçdaroğlu Bey'e söyleyeceğim, bu olmamalıydı. Düzeltiriz” açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Burası Van Seyrantepe. 12 yıl önce yaşanan depremden bu yana insanlarımız bu konteyner gettosunda yaşam mücadelesi içinde. Çocukların durumunu anlatmaya dilim varmaz. İktidarı da muhalefeti de bu insanları unutmuş. Kemal Kılıçdaroğlu Bey'e söyleyeceğim, bu olmamalıydı. Düzeltiriz" açıklamasını yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu, bugün 2011 yılında depremlerin meydana geldiği Van'ı ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu, 12 yıldır depremzedelerin konteynırlarda yaşadığını belirterek Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Burası Van Seyrantepe. 12 yıl önce yaşanan depremden bu yana insanlarımız bu konteyner gettosunda yaşam mücadelesi içinde. Çocukların durumunu anlatmaya dilim varmaz. İktidarı da muhalefeti de bu insanları unutmuş. Kemal Kılıçdaroğlu Bey'e söyleyeceğim, bu olmamalıydı. Düzeltiriz!"