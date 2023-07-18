Selman, TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı

Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ve imza töreninin ardından Veliaht Prens Selman kendisine hediye edilen TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı.

Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ve imza töreninin ardından Veliaht Prens Selman kendisine hediye edilen TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı.