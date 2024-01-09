Selman Nacar'ın yazdığı İstanbul Ansiklopedisi dizisinin çekimleri başladı

"Tereddüt Çizgisi" ve "İki Şafak Arasında" filmleriyle uluslararası birçok festivalden ödülle dönen Selman Nacar'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Netflix dizisi "İstanbul Ansiklopedisi"nin çekimleri başladı.

PPR Medya'dan yapılan açıklamaya göre, dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar gerçekleştiriyor.

Dizi, farklı kuşaklardan gelen, farklı kültürel atmosferlerde yetişmiş, istekleri, sırları, yalanları bambaşka olan ve birçok zıtlıklar barındıran Nesrin ile Zehra'nın hikayesine odaklanıyor.

Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizide, "Doktor Nesrin" karakterini Canan Ergüder, "Zehra" karakterini ise Helin Kandemir canlandırıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Müjde Ar, Tolga Tekin, Nezaket Erden ve Kaan Miraç Sezen yer alıyor.