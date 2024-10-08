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Selma Argon Ersoy, Dedesi Mehmet Akif Ersoy'u Anlattı

Selma Argon Ersoy, Dedesi Mehmet Akif Ersoy'u Anlattı
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İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, Kocaeli Kitap Fuarı'nda dedesi hakkında konuştu. Milli Mücadele'ye destek veren Ersoy, günümüzdeki zorlukları ve birlik olmanın önemini vurguladı.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşiye katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuardaki "Dedem Mehmet Akif Ersoy" konulu söyleşide konuşan Ersoy, "Akif, inanmış bir adamdı. Dedem, vatanı ve milleti için ailesini geride bırakarak Milli Mücadele'ye destek veren büyük bir şahsiyettir." dedi.

Ersoy, dedesinin ileriyi gören insanlardan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda yaşadıklarımızı o zamandan tahmin etmiş. Düşmanlarımızın 10-20 sene sonrasını değil, 1000 sene sonrasını düşünerek plan yaptıklarını söylemiş. Günümüzde bunu daha iyi anlıyoruz. Hedef değişmiyor, yöntem değişiyor. Her zaman hedef biz olduk. Şu anda yine hedef biziz. Topraklarımız, ilkelerimiz ve Türklük varlığımız hedef. Dedem hala bize sesleniyor, 'birlik olun' diyor. Bizi topla tüfekle yıkamazlar ama içimize fesatlık düşürürler. Biz birbirimizle uğraşırken güzel topraklarımız ellerimizden kayıp gider."

Ersoy, "Görüyorsunuz şu an İslam Birliği kurulmadı. Yanan ateşleri sadece kınamakla yetiniyoruz. İsrail lanetlenmiş bir ırk, yaptıkları zulümlerden toprak ağladı, ağaçlar ağladı ve Filistin diye bir yer kalmadı. Buna nasıl toplu olarak isyan edilmez? İsrail'in arkasında çok büyükler var. Bir gün tek başına kalacak. Allah her şeyi görüyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Ersoy'a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Kalkınma Ofis Başkanı Hasan Aydınlık tarafından "Havadan Fotoğraflarla Kocaeli" kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

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