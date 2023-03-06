SELİNUS SAHİLİNDE DENİZ ÇEKİLDİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi Selinus sahilinde, Kahramanmaraş depremleri sonrası deniz suyunun yaklaşık 2 metre çekildiğini belirten işletmeci Fevzi Kileci, suyun çekilmesiyle kayalıkların daha fazla ortaya çıktığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Gazipaşa Selinus sahilinde deniz suyunun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi. Sahilde yaklaşan turizm sezonu için işletmeler hazırlıklarını sürdürürken, kumluk alanlar yerini kayalıklara bıraktı.

Sahilinde işletme sahibi Fevzi Kileci, "Daha önce halkımız kayalık olmasına rağmen girebiliyordu. Yaşanan deprem sonrası deniz suyundaki çekilme nedeniyle ana kayalar da olarak ortaya çıktı. Sahilde yaralanmalar meydana geliyor. Bu tür yaralanmaların olmaması için belediye ve kaymakamlık öncülüğünde bağımsız şekilde bulunan kaya parçalarının alınmasını rica diyoruz ya da yapabilirlerse belli aralıklarla halkın daha güvenli bir şekilde denize girmesi için platform yapmalarını istiyoruz. Şahsım ve halkımız adına bu işten rahatsızız" dedi. (DHA)