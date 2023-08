Selin yıkıp geçtiği Bozkurt'ta afetin izleri silindi

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı:

" Bozkurt'u, devletimizin çalışmasıyla eskisinden daha güzel bir ilçe haline getirdik"

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, geçen 2 yılda yapılan yatırımlarla yeniden ayağa kaldırıldı. Sel afetinin izlerinin silindiği ilçede ise hayat normale döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Bozkurt ilçesinin ortasından geçen Ezine Çayı'nın iki yıl önce şiddetli yağışların ardından taşması netiicesinde 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, onlarca bina ve işyeri zarar gördü. Sanayi sitesinin de yıkıldığı ilçede, selin izleri silindi. Altyapısı tamamen yenilenen Bozkurt'ta, ayrıca evleri ve işyerleri yıkılan vatandaşlara TOKİ tarafından yeni konutlar ve işyerleri yapıldı. Sanayi sitesi de yıkılan Bozkurt'ta, yeni sanayi sitesi faaliyete geçirildi. Altyapısı tamamlanan Bozkurt'ta üst yapı çalışmalarına geçilerek yollar asfaltlandı, kaldırımlar ise parke taşı ile döşendi. İki yılda tamamen yenilenen Bozkurt ilçesindeki çalışmalar vatandaşlarında taktirini topladı.

"Eskisinden daha güzel bir Bozkurt inşa ettik"

Eskisinden daha güzel bir Bozkurt inşa edildiğini söyleyen Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "11 Ağustos 2021 yılında ülkemizde belki de şu ana kadar yaşanmış en büyük sel afeti ile karşı karşıya kaldık. Yaklaşık metrekareye 453 kilogram yağış düştü. Bozkurt, ilçemiz Devrekani hattından da olmak üzere yaklaşık 46 kilometrelik havzadan çay üzerinden Karadeniz'e boşalıyor. O süreçte genişliği 28 metre olan Ezine Çayı tamamen taşmıştı. Yaklaşık 65 bin kamyon rüsubat malzemeyi ilçe merkezinden ve bodrum katlardan çıkartıp ilçemizi temizlemiştik. İlçe merkezinden tam 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde 72 vatandaşımız vefat etti, keşke kimse vefat etmeseydi, şu anki Bozkurt, eski Bozkurt'tan çok daha güzel hale geldi. Bakanlarımız aylarca burada görev aldı. Devletin tüm kurumları burada görev aldı. Altyapısı bitmişti, konutlarımız hasarlıydı, derenin genişletilmesi gerekiyordu. Çünkü artık 500 yıllık yağış ortalaması değişmişti. Köylerimizdeki yollar kullanılamaz hale gelmişti. Biz, yaklaşık 2 yıl boyunca buradaki konutları tamamladık, sanayi sitemizi tamamladık, okulumuzu, pansiyonlarımızı, kaymakamlık binamızı, emniyet müdürlüğümüzü, spor sahamızı yeniledik. 500 kişilik kapalı spor sahası ile sentetik sahayı ve halı sahayı tamamladık. İlçenin bütün kanalizasyon başta olmak üzere bütün altyapısını tamamen yeniledik. İçme suyu hattını yeniledik. Dere yatağı genişletildi. 3,5 metre yüksekliğinde istinat duvarları inşaa edildi. Derenin içerisinden yaklaşık 1 milyon 250 bin metreküp malzeme taşıdık. Rüsubat gelmişti, derenin temizlenmesi gerekiyordu. Hat üzerinden ayrıca 26 tane tersip bendi planlandı. Yaklaşık 8 tane köprü planlaması oldu. İlçe merkezindekilerin tamamı ve köylerimizdeki iki tane kemer köprüyü bitirdik. İlçe merkezinde de 5 tane araç trafiğine, iki tane de yaya trafiğine olmak üzere 7 tane köprümüzü bitirdik. Bütün kamu kurum ve kuruluşları Bozkurt ilçemizde taktire şayan bir çalışma yürüttüler. Devletimiz çok büyük, neredeyse bitmiş bir ilçeyi tamamen yeniledik. Sayın Cumhurbaşkanımız selin ardından ilçemize taziye ve geçmiş olsun ziyaretine geldiklerinde doğalgaz sözü vermişti. Doğalgaz, geçen Eylül ayından itibaren bütün evlerimize verildi ve yanıyor. Eskisinden daha güzel bir Bozkurt inşa ettik, Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin büyüklüğünü görmek isteyen Bozkurt'un 11 Ağustos 2021 yılındaki fotoğrafı ile şimdiki fotoğrafını yan yana koyup baksın diyorum" dedi.

"Sel afetinin izleri silinmekle kalmadı, daha iyi bir ilçeyi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz vatandaşlarımıza"

Şu anda tersip bentlerinden 9 tanesinin yapıldığını söyleyen Kaymakam Atıcı, "Ayrıca Bayramgazi köyü hattına büyük bir tersip bendinin proje ihalesi bitti. Projesi de bitme aşamasına geldi. Yakında buranın ihalesine çıkılacak. Geçenlerde yine çok büyük bir yağış olmuştu. Bir hayli fazla ilçeye malzeme geldi. O malzemenin temizliği yine DSİ tarafından yapılıyor. Konut, işyeri gibi çalışmalar TOKİ tarafından yine ayrıca ihale edilecek. Köy evlerimiz bitme aşamasına geldi. Bunların da yakında kurasını çekeceğiz. Diğer vatandaşlarımız evlerine taşındılar. İşyerlerimizin neredeyse yüzde 50-60'ını sahiplerine teslim ettik. Tamamını inşallah yakın bir zamanda içerisinde teslim edeceğiz. Sanayi sitemizin tamamını teslim ettik. Okullarımız, Kaymakamlık binamız bitti. Sel afetinin izleri silinmekle kalmadı, daha iyi bir ilçeyi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz vatandaşlarımıza. Yaklaşık 500 kilogramlık yağışa dayanıklı bir şekilde bütün hesaplamalar yapılarak ilçemiz inşa edildi, kotlar yükseltildi, tersip bentleri yapıldı. Karadeniz'in suyu iki derece ısındı, neredeyse her yıl artık bir risk yaşamaya başladık. O yüzden vatandaşlarımızın da dikkatli olmaları gerekiyor. AFAD'ın uyarıları da dikkate alınsın" diye konuştu.

"Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan"

İlçe sakinlerinden Muzaffer Caymaz ise, "Devletimize Allah zeval vermesin. On numara bir çalışma var Bozkurt'ta. Kolay kolay bitmeyen bir ilçeyi bir yılda bitirdiler. Okullar olsun, Kaymakamlık olsun, hatta top sahası haritadan silinmişti o günkü selde. Şimdi gençler orada top oynuyor, mükemmel bir şey yani, mükemmel oldu. 1,5 yıl gibi kısa sürede burası ayağa kalktı yeniden. Memnunuz, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan. Buradaki çalışmalar on numara, her sokağı giriyorum her şey çok güzel mükemmel" şeklinde konuştu.