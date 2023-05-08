Selin vurduğu Kozan'da temizlik çalışmaları sürüyor Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan hasar tespit ekipleri sahada çalışmalara başladı Adana'nın Kozan ilçesinde dün etkili olan sağanak sağış sonrası oluşan selin hasar neden olduğu bölge çalışmalar sürerken son durum dron ile görüntülendi.

Selin vurduğu Kozan'da temizlik çalışmaları sürüyor

Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan hasar tespit ekipleri sahada çalışmalara başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün etkili olan sağanak sağış sonrası oluşan selin hasar neden olduğu bölge çalışmalar sürerken son durum dron ile görüntülendi.

Dün, meteorolojinin uyardığı sağanak yağışların sele neden olduğu Adana'nın Kozan ilçesinde hasara neden oldu. Meydana gelen selde çok sayıda araç sular altında kaldı, bir üreticinin 6 keçisi telef oldu. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü ilçede kaymakamlık tarafından oluşturulan kriz masasındaki AFAD, İl Tarım Müdürlüğü ile belediyeden yer alan ekipler hasar tespitine başladı. Kozan'daki son durum ise dron ile havadan görüntülendi.

İlçedeki Ünüvar Apartmanında aracı sular altında kalanlardan Mustafa Sorgun, tahliye ile aracının suyun altından çıkarıldığını kaydederek "Yetkililer geldi baktı araçta hasar büyük. Benim karşılayabileceğim bir hasar değil. 5 araç gün yüzüne çıktı sular çekilince" dedi.

Dün yağışın şiddetli olduğunu belirten Sariye Güneş, apartmanda da büyük hasar oluştuğunu otoparkta bulunan 5 aracın sular altında kaldığını bugün gün yüzüne suların tahliyesi ile çıktığını kaydetti.

Aparman yöneticisi Abdullah Bolat ise kaymakamlıktan gelindiğini ifade ederek " Devletimiz sağolsun ellerinden geleni yaptı her binayı su bastı büyük bir afetti. Bununla atlattığımıza şükür" diye konuştu.

Ağlıboğaz Mahalle muhtarı Cengiz Büyüköztürk, mahallesinde dere taşkını nedeni ile su baskınlarının yaşandığını sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

6 keçisi telef olan ve gözleri dolarak yaşadıklarını aktaran Mehmet Menteş ise," Yağış esnasında Adana'da düğündeydim. Sel geldi. tahmin ettiğim gibi 6-7 oğlak keçi zayiimiz var. Adana'dan ben gelene kadar komşularım yardımcı oldu. Ahırım çöktü, oğlaklarımın bir kısmını kurtardık şükür. Hasarım çok ama tapulu arazim değil yine de devletimizin destek olacağını düşünüyorum 200 civarında hayvanım var Allah beterinden sakınsın" ifadelerini kullandı.