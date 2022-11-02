Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere Ziyareti Hakkında Bilgi Verdi: "Yatırımcılar Türkiye'nin Bu Aydınlık Gelecek İddiasından Büyük Bir...

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngiltere ziyaretine ilişkin, “O derece bir ilgi var ki Sayın Genel Başkan’ımızın ortaya koyduğu gelecek iddiasına, normalde 2 gün planlanmış olan İngiltere ziyaretimizi 4 güne çıkarmamız gerekti. Çünkü yatırımcılar Türkiye’nin bu aydınlık gelecek iddiasından büyük bir heyecan duyuyorlar ve yeşile, çevreye, sosyal adalete, teknolojiye, bilime yatırım yapacak bir coğrafya olduğunu bildikleri bir Türkiye’nin bu yönde atacağı adımlar için de herkes hazır bekliyor. Dolayısıyla bugün, işte bu genç siyaseti gençlerle birlikte var eden bir anlayışla İngiltere’deki toplantımıza başladık” dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine ilişkin, "O derece bir ilgi var ki Sayın Genel Başkan'ımızın ortaya koyduğu gelecek iddiasına, normalde 2 gün planlanmış olan İngiltere ziyaretimizi 4 güne çıkarmamız gerekti. Çünkü yatırımcılar Türkiye'nin bu aydınlık gelecek iddiasından büyük bir heyecan duyuyorlar ve yeşile, çevreye, sosyal adalete, teknolojiye, bilime yatırım yapacak bir coğrafya olduğunu bildikleri bir Türkiye'nin bu yönde atacağı adımlar için de herkes hazır bekliyor. Dolayısıyla bugün, işte bu genç siyaseti gençlerle birlikte var eden bir anlayışla İngiltere'deki toplantımıza başladık" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'deki temasları bugün başladı. Heyette yer alan Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine ilişkin bugün Londra'da gazetecilere açıklama yaptı. Böke, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan'ımız, bildiğiniz gibi bundan birkaç hafta önce Amerika'da bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bilimin ufkunu Türkiye'ye taşımak üzere bilim insanlarıyla, teknoloji üretenlerle birlikte yeni bir ekonomik düzenin ilk adımlarını atmıştı. Bugün İngiltere'de başladığımız ziyaretimizde de bu sefer bilimi üretenlerle parayı buluşturacak, ülkeyi kirli paranın içerisinde boğan karanlığın yerine genç girişimci ruhun önünü açan ve aydınlık yarınları inşa edecek olan teknolojiyle buluşturacak temiz parayla görüşmeler yapıp yarını, geleceği, aydınlık günleri inşa etmenin adımlarını attık.

"YATIRIMCILAR TÜRKİYE'NİN BU AYDINLIK GELECEK İDDİASINDAN BÜYÜK BİR HEYECAN DUYUYOR"

Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu sığ siyasi tartışmalar yerine gerçek gündemi oluşturan işsizliğin, yoksulluğun, yoksunluğun ortadan kalkacağı, ürettiğimiz, gençlerin bilimle, teknolojiyle buluştuğu, ama en önemlisi ürettikleri bu bilim için yatırım yapmak üzere Türkiye'ye gözünü dönmüş olan yatırımcılarla bir araya geldiği bir geleceği inşa ediyor olacağız. O derece bir ilgi var ki Sayın Genel Başkan'ımızın ortaya koyduğu gelecek iddiasına, normalde 2 gün planlanmış olan İngiltere ziyaretimizi 4 güne çıkarmamız gerekti. Çünkü yatırımcılar Türkiye'nin bu aydınlık gelecek iddiasından büyük bir heyecan duyuyorlar ve yeşile, çevreye, sosyal adalete, teknolojiye, bilime yatırım yapacak bir coğrafya olduğunu bildikleri bir Türkiye'nin bu yönde atacağı adımlar için de herkes hazır bekliyor. Dolayısıyla bugün, işte bu genç siyaseti gençlerle birlikte var eden bir anlayışla İngiltere'deki toplantımıza başladık."

Böke, bir basın mensubunun Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu konusunda yaptığı açıklamayla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

" Türkiye'nin gündemi bu. Türkiye'nin gündemi, temiz parayla yatırım yapılan, siyasetin kirlilikten arınmış olduğu ve gençlerin var olan dinamizmini ekonomik istihdam alanlarına aktaracak bir yöntemi koymak. Sayın Genel Başkan'ımızın Türkiye'de ortaya koyduğu iddia da buydu, bugün burada büyütüyor oldu, yatırımcılarla buluşarak 'Başka bir Türkiye mümkün' dediği iddiadır bu. Esasından gerçek gündem buyken bu kirli paralarla iş yapılan Türkiye'yi ortaya koymuş olanlar, onun yaratmış olduğu bir insani maliyeti de itiraf etmiş oluyorlar. Ama eğer vatandaşlarımızın içine hapsolduğu bataklığı görmüyorlarsa biz onlarla uyuşturucu mafyalarına teslim ettikleri gençlerin yaşıyor olduğu ağır koşullarla buluşturmak için Bağcılar'a, Sultanbeyli'ye gidebiliriz, gerçek ortaya çıkar.

Türkiye'de yaşananlar ortada. Yaşanan bir gerçeklik var ve Türkiye'de OECD'nin, hatırlayın, görev gücünün ortaya koymuş olduğu rapor şunu söylüyordu; Türkiye, var olan koşullarda gri listeye alınmıştı. Yani 'Türkiye'de temiz paradan ziyade kara para diye adlandırdığımız suça bir biçimde bulaşmış olan parayı kontrol etmek için ihtiyaç duyulan adımlar atılmamıştır' demişti. Hatırlayın, 2022'de yeni raporda dedi ki 'Gri listede devam etme zorunluluğu ortada' dedi. Şimdi bu gerçeklik ortada. Annesinin canına kıyan, kendi canına kıyan çocukların yaşıyor olduğu ağır uyuşturucu maliyeti ve yükü ortada. Bu gerçekler ortadayken konuşmamız gereken başka bir Türkiye. Bu çocukların temiz yatırıma eriştikleri, doğayla barışık, sosyal adaleti büyüten, istihdam alanları yaratan, teknoloji ve bilim ile onları buluşturan bir geleceğe çok açlar, çok ihtiyaçları var. Sayın Genel Başkan'ımızın orada kurduğu iddialar, burada büyüttüğü sözler, işte tam da bu geleceği tarif ediyor."